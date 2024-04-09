52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фото костылей со стразами

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева опубликовала новые фотоснимки костылей со стразами после перенесенной серьезной травмы. В опубликованном видео она рассказала, что использует эти костыли для съемок, подчеркивая важность хорошего внешнего вида в отечественном шоу-бизнесе.

Напомним: в феврале Лера получила травму колена, а также серьезный перелом, требующие более полугода для восстановления. Травма произошла во время очередной репетиции танца для нового телешоу. 52-летняя Кудрявцева, несмотря на трудности, вернулась в студию после операции 19 марта, где медленно передвигалась на костылях, встречалась с коллегами и улыбалась.