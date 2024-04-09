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Новое пособие от СФР. Выплаты будут на карту в размере 10 тысяч рублей с 10 апреля

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Новое пособие от СФР. Выплаты будут на карту в размере 10 тысяч рублей с 10 апреля
В России
Фото: @yanalya / freepik.com

С 10 апреля Социальный фонд России (СФР) начнет выплачивать новое ежемесячное пособие семьям с детьми и беременным женщинам. Пособие заменило пять предыдущих мер социальной поддержки и предоставляется на каждого ребенка до 17 лет, пишет ngnovoros.ru.

Для беременных женщин условием получения пособия является постановка на учет в женской консультации на ранних сроках беременности.

Пособие предназначено для семей с доходом ниже регионального прожиточного минимума и имуществом, соответствующим установленным критериям. Например, наличие двух квартир в собственности может быть основанием для отказа в назначении пособия.

Информационное агентство «Informing»

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