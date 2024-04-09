Новая строчка в платежках: платить придется всем

Перерасчет за потребление за предыдущий период в апрельских счетах вызывает беспокойство у многих жильцов, так как это новая статья, которая появилась в счетах за коммунальные услуги. Этот перерасчет затрагивает всех, кто имеет установленные счетчики для воды, электричества, тепла и прочих услуг.

Эксперты объясняют, что перерасчет используется в случае, если в прошлом году не проводилось аналогичное пересмотрение счетов. Он включает в себя пересчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых данных и обстоятельств. Однако перерасчет может привести как к увеличению, так и к уменьшению суммы к оплате.

Рекомендуется использовать карты с кэшбэком

Недоплата за предыдущий период может отразиться на следующем платеже, а переплата может быть учтена при будущих начислениях или переведена на счет потребителя. Для минимизации расходов на жилищно-коммунальные услуги рекомендуется использовать карты с кэшбэком за такие расходы. Это поможет экономить и получать дополнительные бонусы за ежемесячные платежи. Поэтому важно быть внимательным при оплате коммунальных услуг и следить за новыми статьями в платежных документах, пишет ngnovoros.ru.