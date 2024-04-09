Собственникам жилых квартир теперь запрещается. Нововведения коснутся поверки счетчиков

С 10 апреля вступает в силу новое правило, которое запрещает поставщикам коммунальных услуг требовать от собственников квартир документы, подтверждающие поверку счетчиков. По новому правилу, поставщики ресурсов обязаны получать информацию о поверке счетчиков из системы «Аршин», управляемой Росстандартом.

Суд признал требование незаконным

Ранее владельцам квартир требовались документы о поверке счетчиков, иначе им выставлялся повышенный тариф. Верховный суд признал это требование незаконным, учитывая наличие данных в системе «Аршин». Теперь при выставлении повышенного тарифа без учета данных о поверке счетчика собственник вправе потребовать перерасчет за весь период начислений, пишет ngnovoros.ru.