С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил тех, кто имеет «Сбербанк Онлайн»

Пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» получили важное предупреждение о новой угрозе безопасности. Мошенники, выдающие себя за сотрудников банка, звонят через мессенджеры и предлагают обновить приложение. При согласии на обновление через трансляцию экрана для идентификации по биометрии, мошенники могут получить доступ к конфиденциальной информации, включая счет, коды безопасности и номер карты.

Рекомендуется не предоставлять доступ к экрану телефона и не переводить деньги по запросу от незнакомых лиц, так как настоящие сотрудники банка никогда не просят обновить приложение по телефону, пишет ngnovoros.ru.