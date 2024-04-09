Пенсии решено повысить всем на 30%: как работающим, так и неработающим пожилым гражданам

Пенсионерам в России рассказали о способе увеличения пенсии на десятки процентов: отложить выход на пенсию. За каждый год отсрочки начисляются премиальные коэффициенты, увеличивая фиксированную выплату и пенсионные баллы.

Чем дольше отсрочка, тем выше прибавка: например, за год - на 5,6%, за два - на 12%, за четыре - на 27%.

Даже работающие пенсионеры могут получить прибавку, если временно откажутся от выплаты и устроятся на высокооплачиваемую работу. Эксперты считают это выгодным способом увеличить пенсию, рекомендуя пенсионерам рассмотреть эту возможность для более комфортной старости, пишет ngnovoros.ru.