«Теперь полный запрет». Тех, кто приобретает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ожидают сюрпризы с 10 апреля

В ближайшем будущем вступает в силу новое правило, затрагивающее всех покупателей интернет-магазинов, включая Wildberries, AliExpress и Ozon. Оно запрещает продавцам устанавливать свои условия продажи товаров онлайн.

Решение суда изменило ситуацию

Ранее продавцы могли вносить свои правила, исходя из отсутствия жестких регуляций в онлайн-торговле. Однако решение Верховного суда изменило ситуацию. Суд установил, что цены на сайтах и в приложениях маркетплейсов являются публичной офертой. Это обязывает продавцов продавать товары по указанным ценам всем желающим, без исключений.

Теперь продавцам запрещено отказываться от продажи товаров по указанным ценам, что направлено на защиту покупателей от недобросовестных практик, таких как завышенные цены или отказ от выполнения заказов, пишет ngnovoros.ru.