Кp.ru: Пугачёва поддержала девочку с Украины, чья семья собирает деньги ВСУ

Уехавшая из России 74-летняя певица Алла Пугачёва выразила поддержку девочке из Украины. Девочка исполнила известный хит Примадонны «Миллион алых роз» на украинском языке. Семья ребёнка, к слову, собирает помощь для ВСУ.

Алла Борисовна заявила, что она с ребёнком «душой и всем сердцем». Её молодой муж Максим Галкин в свой черед пожелал девочке добра и счастья на украинском языке.

Отметим, что Пугачёва не впервые комментирует видео этой маленькой украинской жительницы, проявляя таким образом ей свою поддержку, пишет КП.