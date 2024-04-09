Певица Нюша снялась в облегающем топе без белья после слухов о разводе с супругом

Российская исполнительница Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, поделилась в соцсетях новым фото.

На снимке она предстала в экстремально коротком топе без белья. В сочетании с ним артистка надела черные обтягивающие брюки, золотой пояс, перчатки, сумочку. Также она уложила волосы и сделала нюдовый макияж.

Фанаты обсуждали степень откровенности наряда певицы

Подписчики Нюши оценили образ, однако некоторые выразили свои сомнения и даже критику. Фанаты обсуждали степень откровенности, выражали недовольство, считая наряд слишком откровенным и вызывающим.

Нужно напомнить, что в январе начались разговоры о возможном разводе звезды с мужем-бизнесменом Игорем Сивовым, так как фанаты заметили отсутствие обручального кольца и отсутствие совместных фото с мужем с ноября минувшего года.