Композитор Агутин считает Аллу Пугачеву талантливой певицей

По мнению Николая Агутина, Алла Пугачева является талантливой исполнительницей. Композитор восхищался ее выступлениями еще со времен ансамбля «Веселые ребята».

Примадонна умела передавать эмоции через песни

Агутин отметил умение Примадонны передавать эмоции через песни, особенно в исполнении композиции «Посреди зимы» Слободкина.

Он также признал, что не общался с Аллой Борисовной последние несколько лет. Агутин добавил, что не имеет возможности поздравить ее с юбилеем, так как не знает номера телефона народной артистки.