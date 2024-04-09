Телеведущая Тина Канделаки провела тренировку в откровенном наряде

Телеведущая Тина Канделаки поделилась в своем канале в Телеграм новым видео. На нем она продемонстрировала свою отличную фигуру в спортивном костюме.

На записи в микроблоге 48-летняя знаменитость позирует в укороченном топе и облегающих шортах, подчеркивая свою подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Тина решила показать свою подготовку к весне подписчикам

Тина отметила, что она решила показать свою подготовку к весне подписчикам. Канделаки подчеркнула, что это не результат работы фотошопа, пишет портал Лента.ру.