Тотальный запрет: собственники квартир больше никогда не смогут делать это

С началом 2023 года домовладельцам больше не нужно предоставлять документы о проверке учетных приборов коммунальным службам. Новое правило требует получения информации о проверках из системы «Аршин» Росстандарта.

Если начисления произведены без учета проверенных данных, жильцы имеют право требовать пересмотра расчетов

Ранее без этих документов им грозили повышенные тарифы. Теперь, если начисления произведены без учета проверенных данных, жильцы имеют право требовать пересмотра расчетов и компенсации. Это сокращает бюрократию, улучшает взаимодействие между потребителями и поставщиками и повышает прозрачность системы коммунальных платежей, пишет ngnovoros.ru.