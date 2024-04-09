Пережить шестидневку перед выходными: как отдыхаем на майские праздники

Суббота, 27 апреля, будет рабочей

В последней неделе апреля, с 22 по 27 число, будут рабочие дни. Первомайские выходные начнутся с 28 апреля и продлятся по 1 мая включительно. Суббота, 27 апреля, будет рабочей, создавая шестидневную рабочую неделю. После выходных 2 мая начнется рабочая неделя.

Дни Победы также припадают на четыре выходных дня, с 9 по 12 мая, а первый рабочий день после этого будет 13 мая.

Праздничные дни предоставляют отличную возможность провести время с семьей или отправиться в путешествие, пишет портал ngnovoros.ru.