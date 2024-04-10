«Апрель и май будут аномальными». Синоптики предупредили, к чему готовиться

Согласно прогнозам метеорологов, в этом году апрель и май в России будут необычно теплыми и могут установить новые рекорды температур. Синоптик Евгений Тишковец отмечает, что апрель будет теплее обычного на 2-3 градуса, хотя количество осадков будет различаться по регионам.

В то время как в европейской части страны ожидается небольшое количество дождей, на Дальнем Востоке прогнозируются обильные осадки. К концу апреля ожидается арктическое вторжение, сопровождающееся снижением температуры.

В мае погода будет более прохладной по сравнению с прошлым годом, и температура в майские праздники не превысит 14 градусов, пишет ngnovoros.ru.