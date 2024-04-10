Вот и все, пенсионный возраст сократят на 5 лет: пенсионерам сообщили приятную новость

В 2024 году возраст выхода на пенсию для определенных граждан будет снижен до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это касается тех, кто достигнет этих возрастов в 2024 году. Женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения смогут выйти на пенсию по старости. Чтобы начать получать пенсионные выплаты, необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и накопить 28,2 пенсионных балла.

Некоторые граждане могут выйти на пенсию раньше, если они имеют достаточный трудовой стаж. Например, мужчины и женщины с 42 и 37 годами трудового стажа могут выйти на пенсию в 60 и 55 лет соответственно. Также досрочно на пенсию смогут уйти те, кого уволили с работы до пенсионного возраста по причинам, не зависящим от них.

Люди, проработавшие 15 лет на Крайнем Севере, также могут выйти на пенсию досрочно, если они уже достигли соответствующих возрастных границ, пишет ngnovoros.ru.