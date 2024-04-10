Принято новое решение повысить пенсию во второй раз. Для всех пенсионеров готовится нежданный сюрприз

Увеличение пенсионных выплат вторично подтверждено. В ближайшее время начнут поступать дополнительные суммы к пенсиям. Большинство пенсионеров во всех российских регионах ожидает увеличения своих пенсий. Это затронет особенно тех, кто получает минимальные пенсии, из-за повышения прожиточного минимума.

С начала года прожиточный минимум возрос как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Воронежской области минимальная пенсия составит 12 тысяч рублей, в Хабаровском крае – 17 тысяч, в Новосибирской области – 13 тысяч, а в Краснодарском крае – также 13 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.