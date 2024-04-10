Две сцены с Федором из фильма Гайдая возмутили иностранцев

Кинофильму «Операция Ы и другие приключения Шурика» в следующем году исполнится 60 лет, однако его популярность не угасает по сей день, отмечает портал ГородЧе.

Современная аудитория все еще ценит эту ленту, понимая и оценивая все шутки и сцены. Однако есть два момента, которые вызвали недовольство у цензоров, но режиссер Леонид Гайдай отказался их удалять.

Первый момент — это сцена, где Шурик воспитывает Федора, завернутого в обои. В ней западные зрители увидели Фиделя Кастро. Однако Гайдай утверждал, что это не имеет никакого отношения к канадцу.

Второй момент — это сцена, где Федор оказывается черным после бега сквозь дым от горящих стройматериалов. Западные цензоры расценили ее как намек на африканцев, но режиссер все же решил сохранить эту сцену в ленте.