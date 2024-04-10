Киркоров прошелся по личной жизни Харламова и Асмус в эфире шоу «Звезды»

В последнем выпуске телешоу «Звезды» Филипп Киркоров привлек внимание к личной жизни Гарика Харламова, одного из судей программы. Используя свою характерную экстравагантность, поп-король подчеркнул, что оба они являются «разведенками», что сделало ситуацию более непринужденной.

Примерив корону и царскую одежду, Филипп переделал известную песню «Просто подари», а в песне «Снег» заиграл на теме неудачного брака Харламова с Асмус.

«Строго нас с ним не судите — мы в брак больше ни ногой! Просто с половинкой своей проделаешь долгий путь. А потом половинку никогда уже не вернуть», — прошелся Киркоров по личной жизни комика.