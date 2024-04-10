Продюсер Дворцов заявил, что Урганта вернут на Первый канал по просьбе отца

Сергей Дворцов подчеркнул возможное возвращение Ивана Урганта на телеэкраны в ближайшее время. Это решение могло быть вызвано просьбой отца Андрея, рассказал продюсер в интервью с порталом NEWS.ru.

По мнению Дворцова, вероятно, шоумена пригласят на Первый канал с его вечерним шоу. Продюсер говорит, что отец Урганта, известный актер, в настоящее время проживает в России и ведет там бизнес. Решение о возвращении Ивана было принято по просьбе именно его отца.

Такое поведение недопустимо

Тем не менее, Дворцов добавил, что до сих пор шоумен не высказывал поддержку ВС РФ и СВО. По его мнению, такое поведение просто недопустимо, если ведущий намерен дальше работать в России.