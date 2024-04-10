Кинорежиссер Олег Забугорский подчеркнул в беседе с порталом News.ru, что российский актер Алексей Панин стал обедневшей звездой за границей. По его словам, он доедает последние запасы, и не единственный в подобной ситуации. Забугорский упомянул некоторых других артистов, которые испытывают сейчас финансовые трудности, включая Максима Покровского*, который, по словам режиссера, пока просто не исчерпал свои запасы.

Он добавил, что некоторые звезды, такие как Алла Пугачева, Борис Гребенщиков*, Андрей Макаревич* успели накопить сбережения для того, чтобы в будущем избежать нищеты.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ