Критик Александр Горбунов анонсировал возвращение Урганта на ТВ-экраны

Александр Горбунов анонсировал возвращение Ивана Урганта на Первый канал. По его словам, вполне возможно, телеведущий вернется на ТВ-экраны уже осенью, что станет одним из самых значимых событий для средств массовой информации.

Программа будет снята в новом формате

Горбунов предположил, что возвращение ведущего может быть спланировано на начало телесезона для того, чтобы привлечь больше внимания зрителей. Он также уточнил, что программа «Вечерний Ургант» будет снята в новом формате, а также станет еженедельной. Этот шаг, по мнению критика, может повторить судьбу других программ, к примеру, шоу «Пусть говорят», которое после начала СВО перешло на нерегулярное вещание, пишет Газета.ру.