Деньги снимут, кредиты оформят: мошенники действуют нагло и безотказно

Аферисты снова нашли способ обмана, предупреждают эксперты из F.A.C.C.T. Новая уловка заключается в переводе мобильных номеров на электронные SIM-карты (eSIM), давая им свободу действий.

Процесс перевода происходит легко: мошенники отправляют запрос через сайт оператора или приложение, и вот номер жертвы уже в их распоряжении. Это открывает доступ к банковским приложениям, кредитам и переводам средств, так как коды подтверждения отправляются на eSIM мошенников.

Защищайте свои данные

Чтобы предотвратить такие атаки, эксперты советуют использовать сложные и уникальные пароли для каждого сервиса. Также важно внимательно отслеживать уведомления об изменениях в сим-карте. Будьте бдительны и защищайте свои данные, сообщает ngnovoros.ru.