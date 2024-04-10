Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов 10 апреля

В ближайшем будущем покупатели в России столкнутся с изменениями на прилавках розничных магазинов, ведь контролирующие органы в сотрудничестве с ведущими ритейлерами приняли решение о прекращении продажи определенных товаров. Среди них, лапша быстрого приготовления от известного производителя Nissin Foods, деятельность которого базируется в США, больше не будет представлена на полках.

Роспотребнадзор принял решение исключить этот продукт из ассортимента из-за выявленного содержания генно-модифицированной сои в его составе. Эти изменения также затронут ассортимент крупных торговых сетей, включая «Лента», «Ашан» и «ВкусВилл».

Смогут заказывать через интернет

Однако, это не значит, что данные товары исчезнут полностью — скорее всего, они будут перенесены в онлайн-продажи. Теперь покупатели смогут заказывать эти товары через интернет с доставкой на дом, что сделает процесс выбора и приобретения товаров еще более удобным, сообщает ngnovoros.ru.