«Новая Фабрика звезд»: Шнуров номинирует бездомную участницу, а Жуков хочет убрать лидера

После последнего отчетного концерта проекта «Новая Фабрика звезд» участие в нем прекратил Никита Уфимцев. Однако это не привело к долгому унынию у участников, так как их вскоре ждет новая номинация. На концерте было представлено творчество звезд 90-х годов, таких как Иванушки International и Виктор Салтыков, выступавшие вместе с участниками проекта.

Сергей Жуков снова выставил Полину Быковскую

После тщательного разбора номеров и выступлений объявили новых номинантов. Сергей Шнуров номинировал Марию Гордееву, проявив интерес к тому, есть ли у нее где жить в случае неудачи. Сергей Жуков снова выставил Полину Быковскую, которую все считают главным лидером этого сезона.

Главный продюсер шоу Юлия Сумачева же номинировала на уход Вадима Гладкова, вызвав некоторое беспокойство у Александра Круга, с которым они, как известно, недавно создали дуэт, пишет Стархит.