В Челябинске на намаз Ураза-Байрам прибыли автозаки

В Челябинске на Ураза-Байрам, отмечаемый сегодня, 10 апреля, мусульмане собрались для проведения праздничного намаза. Места сбора были насыщены верующими, в некоторых случаях люди совершали намаз прямо на тротуарах из-за существенного недостатка места.

По данным 74.ru, на молитвенные мероприятия прибыли автозаки, большое количество полицейских для того, чтобы обеспечить безопасность. Молодежь приходила группами, многие из прихожан выражали радость, поздравляя друг друга.

Прохладная погода при этом не помешала мусульманам отметить праздник. После намаза многие вернулись к своим делам и на работу.