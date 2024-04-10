Свердловского бойца СВО, который год провел в коме, признали дезертиром

Как пишет URA.Ru, военного, принимавшего участие в спецоперации на Украине, ошибочно признали дезертиром. Данную историю раскрыл депутат Государственной думы, Максим Иванов, который получил обращение от родственников бойца из Сухого Лога.

Уже целый год мужчина находится в коматозном состоянии в госпитале Ленинградской области. Проблема возникла из-за утери уральцем своего паспорта, что помешало семье получить выплаты, предусмотренные для участников вооруженных сил. Миграционная служба настаивала на том, чтобы военнослужащий самостоятельно обратился за получением нового документа.

Самовольно покинул часть

В конечном итоге, родственникам удалось восстановить паспорт, однако денежные средства так и не поступили на их счет. В отношении выплат было обращение в военную прокуратуру, где выяснилось, что средства вообще не планировались к выплате нашему герою. Это произошло из-за того, что по мнению военной части, он, как оказалось, не находился в коматозном состоянии в военном госпитале, а, предположительно, самовольно покинул часть.

«Когда узнал об этом, у меня не было слов: как так? Надзорные органы оперативно разобрались с ситуацией и наказали виновных», - отметил депутат.

В результате, семье военного из Сухого Лога были выплачены все положенные ему денежные средства.