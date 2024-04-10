Близкие Евгения Кунгурова раскрыли, что мучило певца перед смертью

В тихом уральском городке Заречном, обитают близкие родственники Евгения Кунгурова. Они в недоумении и горе с трудом осознают, что их сын и родной брат решился на столь трагический шаг. По словам близких, у Евгения были серьезные проблемы со здоровьем, но никто из них не мог предположить, что это приведет к такому исходу.

Евгений страдал от депрессии

Отец погибшего, Виктор Кунгуров, вспоминает своего сына как сильного и самостоятельного парня, но и признает, что внутри него что-то сломалось. Известно, что в последнее время Евгений страдал от депрессии, однако его детские друзья не могут поверить, что веселый и жизнерадостный парень, который был душой своего класса, оказался в таком состоянии.

Не замечали признаков уныния

Школьные воспоминания о нем наполнены радостью и весельем. Его классная руководительница, Анна Верзакова, вспоминает, каким талантом он обладал и как многое мог добиться. Друзья и одноклассники до последнего не замечали на Евгении признаков уныния и депрессии. Для них он всегда оставался опорой и образцом позитивного мышления.