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Режиссер Сокуров назвал истерией скандал вокруг нового фильма с Иваном Ургантом

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Режиссер Сокуров назвал истерией скандал вокруг нового фильма с Иваном Ургантом
Знаменитости
Источник фото: Александр Сокуров / ВКонтакте

Александр Сокуров выступает против запретов в кино, особенно в случаях, когда речь идет о художественных произведениях. Он охарактеризовал истерию вокруг просьбы запретить новый фильм с участием шоумена Ивана Урганта в главной роли как безобразие. 

Выступающих за запрет фильма активистов власти должны призвать к порядку

По мнению режиссера, выступающих за запрет активистов власти должны призвать к порядку. Сокуров опроверг информацию о том, что он продюсирует ленту, подчеркнув, что его фонд оказывал техническую помощь. 

Он также отметил, что Николай Солодников имеет полное право демонстрировать свою картину как частный художественный опыт для ограниченной аудитории. Режиссер резюмировал, что он не знаком с Ургантом и не видел сам фильм, однако поддерживает право режиссера на творчество, пишет Газета.ру.

Информационное агентство «Informing»

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