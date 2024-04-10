Дмитрий Колдун рассказал о своей последней встрече с Евгением Кунгуровым

Смерть Евгения Кунгурова шокировала Дмитрия Колдуна, который утверждает, что у его ушедшего друга были планы на жизнь и ничто не предвещало беды.

38-летний Евгений прославился после участия в первом сезоне «Голоса» в 2012 году, привлекая внимание зрителей своим талантом. Однако за кулисами тяжелая депрессия преследовала его целых 10 лет. Несмотря на лечение и даже пребывание в психбольнице, артист так и не смог преодолеть внутренней борьбы и, по информации СМИ, покончил жизнь самоубийством 8 апреля.

Встречи с Кунгуровым в последнее время не давали никаких предпосылок для подозрений

Коллеги и друзья не могут понять, как такое могло произойти. Встречи с Кунгуровым в последнее время не давали никаких предпосылок для подозрений. Наоборот, певец радовался своим успехам, строил планы на будущее, что сильно сбивает с толку тех, кто остался в шоке от его ухода.