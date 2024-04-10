Стало известно о тайном бизнесе Аллы Пугачевой в России

Осенью прошлого года Алла Пугачева посетила Тверь во время одной из своих поездок в Россию. Неожиданно для многих коллег и поклонников, она направилась в студию своего давнего друга для того, чтобы записать несколько новых песен.

Музыкальная студия Пугачевой

Согласно сообщению экс-депутата РФ Романа Худякова в его телеграм-канале, студия на самом деле принадлежит самой Примадонне и она использует ее для своей работы, что приносит неплохой доход. По словам Худякова, эта студия является собственностью артистки и певица посетила ее не как хозяйка, чтобы записать новый материал.

Известно, что в данной студии записывались песни многих популярных исполнителей, что делает ее одним из легендарныэ центров музыкальной индустрии в регионе.