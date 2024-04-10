Выяснилось, как 49-летняя женщина из Иркутской области похудела на 37 кг за 7 месяцев

49-летнюю Алену Скрибченко из Боханского района невозможно не отметить.

Ранее женщина весила 85 килограммов при росте 150 сантиметров, но когда столкнулась с проблемами со здоровьем из-за большого живота, задумалась. После автомобильной аварии и операции на позвоночнике врачи сообщили, что из-за лишнего веса произошла деформация металлоконструкций и ей нужна дорогостоящая операция.

Как Алена смогла похудеть

Не имея средств, в мае 2023 года Алена решила похудеть. Женщина полностью изменила свой рацион питания, исключив жирное, жареное, добавив больше овощей. Также она начала следить ежедневно за количеством потребляемых белков, жиров, углеводов. Постепенно ей стало легче двигаться, и она добавила физическую нагрузку в свое расписание. Ежедневно выполняя упражнения и прыжки на пятках, а также тренируясь с гантелями, Алена сбросила 37 килограммов всего за 7 месяцев, пишет КП.