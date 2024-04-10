Бизнесмен Эмин Агаларов показал старшую дочь Амину в день ее юбилея

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов отмечает радостное событие в своей семье - это день рождения его старшей дочери. По случаю праздника он опубликовал трогательное видео с юной именинницей. У Агаларова есть трое детей - близнецы Али и Микаил, дочь Амина, которой исполнилось 10 лет.

Видео было сделано из архивных кадров

В видео, сделанном из архивных кадров, были показаны моменты, когда Амина была еще крошкой, но проявляла интерес к музыке, играя с микрофоном. Агаларов также показал свою нежность к дочери, позволяя ей шалить и участвуя в этой игре.

Поздравляя дочь с днем рождения, Эмин поделился пожеланиями с любовью. В ролик попали фотографии девочки с братьями и мамой.

Поклонники присоединились к поздравлениям, выражая свои пожелания девочке и похвалив бизнесмена за заботу о семье.

У Агаларова, к слову, также есть дочь от Алены Гавриловой пяти лет, с которой он воссоединился после развода, но повторную свадьбу пока не планируют.