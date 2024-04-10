Билеты на концерт Максима Галкина в Юрмале стоят €200

Юморист Максим Галкин* анонсировал свой концертный тур по городам Латвии в августе этого года. Билеты на его выступления, по сообщению комика, будут стоить от €60 до €200. Это вызвало недовольство у некоторых поклонников, которые считают цену высокой.

Стоимость билетов на представление выше, чем на мероприятия иных артистов

В анонсе предстоящего мероприятия были указаны города, где пройдут концерты Галкина - это Лиепая, Даугавпилс, Юрмала. Стоимость билетов на представление действительно выше, чем на мероприятия иных артистов, но в тех же концертных залах пишет News.ru. Некоторые зрители высказали свое недовольство этим фактом, после чего пародист быстро отключил комментарии к своей публикации.

* Признан иноагентом в России