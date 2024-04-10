Полина Гагарина анонсировала выход своего нового клипа на песню «Родной»: мнения подписчиков разошлись

Еще недавно объявившая об окончании своей гастрольной деятельности Полина Гагарина анонсировала новый клип на песню «Родной», который она опубликовала в своей Телеграм-канале, передает Ura.ru.

Подписчики певицы сразу же отреагировали на клип и их мнения на его счет разошлись.

«Очень классно! Я очень долго ждала! Спасибо огромное за ваше творчество! Я знаю все ваши песни наизусть! Вы самая лучшая и прекрасная!», «Необычное звучание, но песня запоминается. Очень жду новой музыки от несравненной Полины Гагариной», «Голос писклявый стал и смысл песен не тот. Музыка ужасная», - пишут комментаторы.

Новое творение артистки отличается своей глубиной и эмоциональностью. В клипе Гагариной основной посыл делается на природу, как источник силы и вдохновения. Смотря ролик невозможно оторвать глаз от изображенных пейзажев, городов и красивых мест.