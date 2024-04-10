С завтрашнего дня. Сбербанк предупредил всех, кто оставляет деньги на карте

Обновленные условия от Банка Сбербанк приносят дополнительные выгоды клиентам, хранящим средства на своих банковских картах. Новые накопительные программы обеспечивают возможность дополнительного дохода, а также защиту средств от инфляции.

Согласно внесенным изменениям, клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка, могут наслаждаться повышенной 14-процентной ставкой на счетах, начиная от одного рубля до десяти миллионов рублей.

Лучший сберегательный депозит предлагает ставку в 16 процентов

Банк также предоставляет возможность увеличения доходности с помощью вкладов. Лучший сберегательный депозит предлагает ставку в 16 процентов с выплатой в конце срока, а вариант с ежемесячной выплатой процентов обеспечивает ставку в 15,3 процента годовых.

Эти изменения направлены на обеспечение клиентов инструментами для эффективного управления своими финансами, обеспечивая при этом стабильный доход и защиту от негативных экономических факторов, пишет ngnovoros.ru.