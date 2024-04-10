Голикова озвучила новый размер пенсий: пенсионеров ошарашили

Пенсионная реформа в России продолжает вызывать дискуссии, особенно в связи с предложенным увеличением размера страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Этот шаг, представленный в проекте бюджета, обещает значительно повлиять на жизнь граждан.

Что необходимо для увеличения размера страховой пенсии по старости

Чтобы получить страховую пенсию, женщины должны достичь 60 лет, а мужчины — 65. Эти ограничения начнут действовать с 2028 года, сейчас идет переходный период. Требование минимального трудового стажа также важно. В следующем году он должен быть не менее 14 лет, к 2025 году — 15 лет. Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) в этом году составляет 25,8 балла и увеличится до 28,2 балла к 2024 году, пишет ngnovoros.ru.