Принято решение. Пенсионеры, у которых есть стаж с 1991 по 1998 год, ожидают новое правило с 11 апреля

С 11 апреля 2024 вступает в силу новое решение относительно периодов работы, полученных в 90-е годы, которые будут засчитываться на новых основаниях.

Ситуация меняется в пользу пенсионеров

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов уточняет, что это касается периодов трудовой деятельности с 1991 по 1998 год. Многие пенсионеры имеют такой опыт, но сталкивались с отказами из-за ошибок в оформлении документов. Однако ситуация меняется в пользу пенсионеров, так как суды все чаще принимают их сторону.

Примером служит решение суда, которое защитило пенсионера, чья пенсия была занижена из-за отказа в учете стажа 90-х годов. Суд указал, что ошибки в документах не должны мешать зачету стажа, так как это ответственность отдела кадров, а не работника. В результате было принято решение засчитать такой стаж и перерассчитать пенсию.

Это нововведение применимо ко всем пенсионерам, отработавшим в 90-е годы и столкнувшимся с отказами в учете стажа, пишет ngnovoros.ru.