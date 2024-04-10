Экстренная новость: россиян призвали покинуть свои дома 11 апреля 2024 года

24 марта текущего года отмечено удивительное астрономическое явление - восточная элонгация Меркурия. В этот период планета достигла максимального удаления от Солнца, что сделало ее особенно заметной для наблюдения. Вскоре после заката Меркурий появится на западном небе как яркая светящаяся точка, привлекая внимание наблюдателей.

Однако световое загрязнение от городских источников может помешать астрономическому наблюдению. Поэтому жителям России рекомендуется покинуть крупные города для получения наилучшего опыта наблюдения. Места, удаленные от населенных пунктов, предлагают более ясное небо, что значительно облегчает наблюдение.

Меркурий может быть виден невооруженным глазом

Меркурий, который выглядит, как яркая точка на западном небе, может быть виден как невооруженным глазом, так и через бинокль. Для максимального удовольствия от наблюдения следует выбирать место с открытым горизонтом и минимальным количеством препятствий.