Филипп Киркоров на телепроекте «Звезды» назвал Аллу Пугачеву бабушкой

Филипп Киркоров вновь привлек внимание общественности своими высказываниями о бывшей супруге Алле Пугачевой на телешоу «Звезды».

Пугачева — не бабушка, а подруга

В ходе проекта за звание самой забавной персоны он назвал Примадонну «бабушкой», что вызвало смех у судей и зрителей. Однако затем поп-король быстро поправил себя, добавив, что Пугачева — не бабушка, а подруга.

К слову сказать, это уже далеко не первый случай неоднозначных высказываний артиста о своей экс-жене. Ранее он рассказывал о вечеринке, которую устроил в честь развода с Аллой Борисовной, где они вместе смеялись, поднимали тосты, вспоминали самое хорошее.

Однако после таких высказываний поклонники усомнились в дальнейшей дружбе между Пугачевой и Киркоровым.