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Модель Бьянка Цензори снялась без трусов в прозрачном платье из латекса

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Модель Бьянка Цензори снялась без трусов в прозрачном платье из латекса
Знаменитости
Источник фото: @biancacensorime

Бьянка Цензори и Канье Уэст продолжают привлекать внимание общественности своими провокационными нарядами и выходами. Несмотря на то, что многим кажется, что рэпер издевается над своей женой, сама Бьянка не прекращает экспериментировать с прозрачными тканями и вызывающими образами.

Недавно она появилась в прозрачном платье на ужине с Канье Уэстом, вызвав удивление своим стилем, который включает в себя прозрачные колготки, капроновые комбинезоны, шубы на голое тело и пикантное нижнее белье. 

Эти провокационные наряды вызывают разные мнения среди поклонников: одни считают, что Канье использует Бьянку, как свою игрушку, подбирая для нее такие образы, в то время как другие считают, что она счастлива в браке и сама не прочь взбудоражить общественность.

Бьянка не собирается менять свой стиль

Несмотря на критику, Бьянка не собирается менять свой стиль. Более того, даже во время беременности она планирует продолжить вызывать интерес своими образами, не обращая внимания на отзывы критиков. Источники близкие к паре утверждают, что они даже рассчитывают на то, что их выходы во время беременности будут такими же яркими, как у других знаменитостей.

Информационное агентство «Informing»

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