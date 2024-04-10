Экс-директор Ротару Лавров: артистка была в шоке, узнав о теракте в «Крокусе»

Продюсер и бывший концертный директор Софии Ротару раскрыл причины молчания популярной артистки после трагического инцидента, который произошел в «Крокус Сити Холле».

Ротару предпочитает не выносить эмоции на публику

В беседе с «Московским комсомольцем» Сергей Лавров подчеркнул, что ее решение не высказывать публично свои соболезнования обусловлено склонностью к интроспекции и предпочтением не выносить эмоции на публику. Однако Лавров утверждает, что Ротару была в шоке от произошедшего. Певица переживала это событие глубоко, несмотря на отсутствие заявлений.

Он также добавил, что управлением соцсетями занимается невестка Софии Михайловны, а он не является подписчиком на официальном аккаунте Ротару. Сама звезда далека от мира социальных медиа и не уделяет им внимания.