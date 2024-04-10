Илья Авербух рассказал о реакции старшего сына Мартина на беременность Лизы Арзамасовой

Илья Авербух поделился деталями реакции своего старшего сына Мартина от Ирины Лобачевой на беременность своей нынешней жены Лизы Арзамасовой. По его словам, Мартин был одним из первых, кто узнал об этой радостной новости и отреагировал на нее положительно, выразив радость.

Супруги не раскрыли пол будущего ребенка

Объявление о предстоящем пополнении в семье Авербуха и Арзамасовой было сделано 9 апреля, при этом супруги не раскрывали пол будущего ребенка, отметив, что они очень счастливы.

Илья подчеркнул, что Лиза чувствует себя хорошо и продолжает гастрольную деятельность. Для семьи эта новость стала поводом для радости и позитивных эмоций, а старший наследник был не исключением, поддержав родителей в этой важной для них новой жизненной главе, пишет 7Дней.ру.