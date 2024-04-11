Жилья вы просто лишитесь. Юрист объяснила, за что подаренную квартиру могут отобрать

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова предупреждает о серьезных последствиях нарушения требований при сделке дарения жилой недвижимости. В некоторых случаях такую сделку могут признать недействительной, что может привести к конфискации подаренного имущества.

Подаренное имущество может быть возвращено

Даже незначительные сомнения в осознании дарителем последствий своих действий могут привести к возврату переданного имущества. Также недействительность сделки возможна, если даритель страдает психическими расстройствами или если имущество передано под видом дарения, но фактически продано. Подаренное имущество также может быть возвращено в случае угрозы для жизни или здоровья дарителя или его родственников, а также при банкротстве дарителя после сделки, сообщает ngnovoros.ru.