С апреля пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде рассказали, как теперь все будет

В апреле 2024 года пенсионеры России ожидают изменения в расписании выплат пенсий из-за наступающих праздников и выходных дней. Майские праздники, по данным портала ngnovoros.ru, начнутся с 28 апреля и продлятся до 1 мая. Это означает, что пенсии за май будут перечислены в конце апреля.

Учитывая то, что 27 апреля объявлен рабочим днем, почтовые отделения будут работать, обеспечивая выдачу пенсий. Это позволит многим пенсионерам получить две пенсии в апреле: сначала за апрель, а затем за май, что станет приятным сюрпризом для них.