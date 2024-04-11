Указ подписан: всех водителей, у кого есть пленка на фарах, могут ждать неожиданные перемены

В нижней палате российского парламента возникла идея изменить правила, касающиеся использования специальной пленки на фарах автомобилей. Эксперты из Autonews обсудили этот вопрос и отметили, что обычно такая пленка используется для защиты фар от повреждений и может быть применена на стеклах.

Штраф 500 рублей

В настоящее время использование этой пленки может привести к штрафу в размере 500 рублей. Однако члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагают изменить законодательство таким образом, чтобы штраф выписывался только в случае, если пленка пропускает менее 70 процентов света.

Для внесения изменений необходимо провести консультации с профильными экспертами и представителями различных ведомств, а также ознакомить Госавтоинспекцию с предложением. Однако, по мнению экспертов портала, изменения в законодательстве в ближайшее время маловероятны, сообщает ngnovoros.ru.