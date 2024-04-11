«Проверять будут прямо на улицах»: пенсионеров старше 60 лет ждут неприятные перемены в жизни

С начала апреля планируется внедрение новой программы для проверки пожилых людей на предмет защиты от мошенничества. Она будет проводиться на региональном уровне и включает в себя беседы с пенсионерами, которых заметят на улице.

Главная цель этой инициативы – повысить осведомлённость пожилых граждан о возможных схемах мошенничества и дать рекомендации по их предотвращению.

Программа начнёт работать на Урале, и в некоторых случаях к ней присоединятся руководители городских управлений внутренних дел. Эта инициатива направлена на предупреждение пожилых людей о рисках мошенничества и обеспечение их безопасности от потенциальных угроз.

Необходимо проводить регулярные беседы

В последние годы всё чаще можно услышать истории о том, как пенсионеры становятся жертвами мошенников. Пожилые люди зачастую оказываются лёгкой добычей для преступников, которые пользуются их доверчивостью и недостаточным уровнем финансовой грамотности. Чтобы защитить своих близких от мошенников, необходимо проводить с ними регулярные беседы о том, как распознавать мошенников и как правильно вести себя в подобных ситуациях. Важно научить их не доверять незнакомым людям и не раскрывать личные данные, сообщает ngnovoros.ru.