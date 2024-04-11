Ветераны труда, помимо пенсии, получают широкий спектр льгот и дополнительных выплат, способных облегчить их жизнь. Эти привилегии включают регулярные финансовые пособия и льготы на жилье, коммунальные услуги, проезд, медицинское обслуживание и лекарства.

Что необходимо для получения статуса «Ветеран труда»

Для статуса «Ветеран труда» необходимы определенные заслуги, такие как награды, почетные звания и долгий трудовой стаж. Признанные ветераны труда имеют право на льготы в своем регионе, но теряют их при переезде. Федеральные льготники могут пользоваться привилегиями по всей стране, но виды поддержки определяются местными властями.

Льготы включают разнообразные денежные выплаты, налоговые льготы, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание, учитывая потребности ветеранов в каждом регионе, пишет ngnovoros.ru.