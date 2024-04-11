Уже с сегодняшнего дня: владельцев огородов и дач ошарашили новым жестким запретом

Владельцам дач и загородных домов важно быть в курсе нововведений, касающихся периодов пребывания на их участках.

Можно находиться на своем участке с 1 апреля по 1 октября

Согласно последним изменениям, установлены точные сроки пребывания. Теперь вы можете находиться на своем участке с 1 апреля по 1 октября, сообщает юрист Янис Юкша.

Для «индивидуального жилого дома« и »загородного дома» уточнены определения. Если ваш дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, проживание в нем разрешено круглый год. Однако загородные дома предназначены для сезонного проживания, их обычно не заселяют зимой, а все системы на этот период отключаются. Постоянное проживание в них недопустимо, и в зимний период нельзя требовать подключения коммуникаций.

Посещение загородных домов вне установленных сроков возможно, однако их функционал будет ограничен, пишет ngnovoros.ru.