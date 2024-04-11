Специальные выплаты пенсионерам: правительство РФ подготовило сюрприз для ветеранов труда

Выплаты ветеранам труда будут дополнять уже существующие льготы и привилегии

В 2024 году все ветераны труда будут получать дополнительные выплаты, согласно последним данным. Это признание их трудового вклада и обеспечение более комфортной жизни. Эти средства будут дополнять уже существующие льготы и привилегии, доступные ветеранам труда, и выражают наше уважение к их труду и достижениям.

Призываем всех проявить уважение и благодарность к нашим ветеранам труда, которые служат примером мудрости и силы, несмотря на все трудности. Давайте поддержим их и поможем им чувствовать себя любимыми и уважаемыми в обществе, пишет ngnovoros.ru.