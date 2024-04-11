«Не мог собраться»: Промоутер Дворцов — о состоянии Кунгурова на последнем концерте

Перед своим последним в жизни выступлением оперный певец Евгений Кунгуров испытывал трудности с сосредоточением, сообщил промоутер Сергей Дворцов. По его словам, артист был очень уставшим, переживал что-то личное, при этом заявив, что приболел.

«Вдруг заминки, одна за одной, просто на пустом месте. Устал, переживал личные проблемы. Реально не мог никак собраться», - рассказал промоутер.

8 апреля трагедия потрясла его поклонников. Певец покончил с собой в центре Москвы. Родители узнали о трагической кончине наследника от его супруги.

В одном из недавних интервью родственники рассказали о том, что в последнее время беспокоило артиста.